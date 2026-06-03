Протоиерей Иоанн Монаршек рассказал о тенденциях в духовной жизни молодежи

Эксперт Монаршек: О массовом росте атеизма в РФ говорить нельзя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нельзя говорить о массовом росте атеизма в России, несмотря на то, что современная молодежь переживает сложный переходный период. Об этом РИАМО заявил секретарь Сергиево-Посадской епархии протоиерей Иоанн Монаршек.

«У нас очень много молодых людей ходят в храмы и молятся Богу. Да, проблемы в этом направлении есть, мы ходим по городу, замечаем, что происходит. Но сказать, что атеистов становится больше, я не могу. Наоборот, сейчас, слава Богу, люди идут в церковь», – сказал спикер.

По его словам, сейчас для молодых людей наступает переходный период, так как происходит смена поколений. А церковь делает все возможное для того, чтобы и молодежь, и взрослые приходили к ним.

«Работа в этом направлении идет большая», – отметил священник.

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