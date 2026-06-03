Цырдя: власти Молдавии в кулуарах обсуждают отмену безвиза с РФ. Фото: IMAGO/Martin Bertrand/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Молдавии рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией ради сближения с Евросоюзом. Об этом «Известиям» рассказал депутат от партии социалистов Богдан Цырдя.

«Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому все и идет», - заявил он.

По словам депутата, Кишинев целенаправленно движется в сторону европейской интеграции. Отмена безвиза с Москвой рассматривается как один из шагов на пути присоединения страны к Евросоюзу.

Параллельно в молдавском парламенте обсуждают судьбу базового договора с РФ 2001 года. Один из ключевых пунктов документа - это признание Москвой территориальной целостности республики.

Ранее экс-глава Молдавии Игорь Додон заявлял, что западные страны привели к власти нынешнего президента страны Майю Санду ради создания вокруг России цепи врагов. Таким образом Брюссель хочет еще больше давить на Москву.