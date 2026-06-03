Трамп: США не видят нужды вводить войска в Иран Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире подкаста Pod force one у NY Post, что Вашингтон пока не видит необходимости вводить войска в Иран. Правда, не потому что страны движутся к мирному урегулированию, а потому что Штаты, дескать, «уже уничтожили все наземные силы Ирана» без привлечения пехоты и тяжелой наземной техники.

«Нам сейчас не нужна наземная операция. Мы это сделали, мы уничтожили большую часть их вооруженных сил бомбардировками», - считает Трамп.

Напомним, что американский президент был взбешен из-за публикаций в СМИ о неудачах США в Иране, и громогласно утверждал, будто бы победа уже достигнута, а весь иранский флот уничтожен. Это было почти месяц назад.

Ранее KP.RU сообщил, что «уничтоженные» иранские войска нанесли мощные удары по американской авиабазе и штаб-квартире флота ВМС, которые находятся в Бахрейне.

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