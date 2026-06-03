NYP: Трамп ожидает встречу с верховным лидером Ирана Хаменеи Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом сообщает NY Post со ссылкой на интервью «Pod Force One».

По словам американского лидера, стороны хорошо ладят, несмотря на затянувшиеся мирные переговоры.

«Мне не посчастливилось встретиться с ним… Если верить рассказам, у него много недостатков. Да, я хотел бы встретиться с ним. Я хотел бы встретиться со всеми», - сказал Трамп.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент США заявил, что Вашингтон пока не видит необходимости вводить войска в Иран.

Также сообщалось, что «уничтоженные» иранские войска нанесли мощные удары по американской авиабазе и штаб-квартире флота ВМС, которые находятся в Бахрейне.