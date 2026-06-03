Белоусов: подписаны документы, определяющие развитие коллективных сил ОДКБ Фото: REUTERS.

Подписаны бумаги, которые определят будущее общих вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности. Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов сообщил, что эти шаги направлены на поступательное развитие всех компонентов коллективных сил ОДКБ.

«Завершая выступление, Андрей Белоусов отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей организации», — отметили в Минобороны РФ.

Российский министр уточнил, что особое внимание уделили совершенствованию двух ключевых направлений. Речь идет о дальнейшем развитии объединенной системы противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил.

Белоусов заявил, что подготовленные и подписанные документы будут представлены на рассмотрение главам государств-участников. Это должно произойти на предстоящем саммите организации, который намечен на ноябрь текущего года.

Стоит отметить, что страны-участницы ОДКБ в 2026 году проведут восемь учений. Об этом заявил генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков после заседания Совета министров обороны стран организации.