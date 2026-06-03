Захарова: обстрелом автобуса киевский режим показал свою нацистскую сущность. Фото: МИД РФ

Обстрелом рейсового автобуса в ДНР киевский режим показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав это циничным преступлением.

Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, Россия решительно осуждает теракт киевского режима с атакой на автобус.

«Киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное и кровавое преступление. Решительно осуждаем этот террористический акт. Выражаем искренние глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - отметила Захарова в общении с журналистами.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве чистым террором, в котором нет военной целесообразности.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь».