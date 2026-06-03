Зеленский пожаловался на затягивание поставок ракет ПВО Patriot Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о затягивании поставок ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В своем Telegram-канале он сообщил, что провел совещание по дополнительным путям поставок систем ПВО и ракет к ним.

По словам Зеленского, договоренность о приобретении Patriot достигнута на самом высоком политическом уровне, но ожидание реализации договоренности, признал он, затянулась. Киевский главарь уточнил, что средства из европейского пакета поддержки Украины объемом 90 миллиардов евро и другие финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно. При этом, по его словам, на сегодняшний день даже юридические шаги по контракту не проработаны.

Главарь киевского режима установил финальный срок в одну неделю на все подготовительные шаги. Зеленский заявил, что ждет к пятнице ясности по реализации договоренности по Patriot и пригрозил серьезными кадровыми выводами.

В конце мая Зеленский обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. После того, как Россия объявила о начале систематических ударов по объектам в Киеве, глава киевского режима направил американскому президенту письмо с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. По его словам, нынешние темпы поставок уже не соответствуют уровню реальной угрозы. Комментируя письмо Зеленского в Вашингтон, помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что глава киевского режима направлял Трампу далеко не одно послание.