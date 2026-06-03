Захарова: Киев вымещает злобу на беззащитных жителях из-за неудач в бою. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что терпящий поражение в бою Киев, подобно немецко-фашистским захватчикам, стремится выместить злобу на беззащитных жителях. Так дипломат прокомментировала теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях», — следует из комментария дипломата, опубликованного на сайте МИД.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, погибли восемь человек, более 10 пассажиров автобуса, в том числе ребенок, получили ранения. Они госпитализированы.

Как писал KP.RU , ранее председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил, что ударом по автобусу киевский режим выполняет установку европейских кураторов — разжечь конфликт и спровоцировать ответные удары ВС России.