«Будет завидовать»: Захарова в шутку рассказала, что приглянулось бы Макрону на ПМЭФ

Захарова: Макрон позавидовал бы ложечкам для сахара на ПМЭФ. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ пошутила над президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что тот бы мог позавидовать ложечкам для сахара на форуме. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«У меня большая просьба убрать ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать Макрон», - в шутку сказала дипломат.

Этой репликой Захарова завуалированно напомнила о прошлогоднем скандале с участием французского лидера. Тогда в сети появилось видео, на котором Макрон вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером пытались скрыть от камер СМИ пакетик с белым содержимым и небольшую ложечку. Пользователи сети потом строили множество теорий о предназначении предмета на записи.

Тем временем, разговоры о половой принадлежности* супруги Эммануэля Макрона - Брижит Макрон - все не утихают. Недавно американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что у нее есть доказательства по поводу того, что первая леди Франции является мужчиной*. По ее словам, в прошлом Брижит была преподавателем-мужчиной* французского главы.

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