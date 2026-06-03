Россиянам рассказали, чем они рискуют заразиться при покупке выпечки без упаковки

Через выпечку, которую трогали покупатели, могут передаваться ротавирусы. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос продажи выпечки без упаковки вновь оказался в центре внимания после того, как в Госдуме предложили ужесточить контроль за такими товарами. Покупатели нередко трогают булочки и багеты руками, а затем возвращают их на полку. Врач-инфекционист Ольга Царенко рассказала, чем это может быть опасно для здоровья. Об этом пишет mk.ru.

«Теоретически, если человек потрогает немытыми после туалета руками булку, то на ней может остаться ротавирусная инфекция. Поэтому, согласно санитарным правилам, реализация пищевой продукции, неупакованной производителем и непосредственно употребляемой в пищу без предварительной обработки, должна осуществляться в потребительской упаковке», – пояснила специалист.

По словам эксперта, на руках человека всегда находятся различные бактерии и вирусы. Через выпечку, которую трогали покупатели, могут передаваться ротавирусы, норовирусы, аденовирусы, а также яйца гельминтов. Особенно опасны такие загрязнения для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Напомним, поводом для обсуждения проблемы стало обращение заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова к главе Минпромторга. Парламентарий предложил принять меры, которые исключат прямой контакт покупателей с хлебобулочными изделиями до их покупки.