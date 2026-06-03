На ПМЭФ рассказали о фамильном древе Путина

Путину подарили его фамильное древо, показанное на ПМЭФ в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин получил в подарок художественно оформленное родословное древо. Об этом РИА Новости на ПМЭФ рассказал основатель и руководитель Дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелев.

Компания оформила семейное древо президента РФ в рамку в виде картины, оно было представлено на ПМЭФ в 2024 году, а потом отправлено президенту. Подарок был успешно доставлен адресату. Сейчас компания обсуждает с родственником президента переиздание книги, дополненной сведениями о его роде.

По словам Шевелева, данные для составления фамильного древа главы государства собрал один из родственников Путина. Информация, представленная в нем, прослеживает род российского лидера до первой трети XVII века.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главная часть речи Владимира Путина 5 июня на ПМЭФ будет посвящена экономическим проблемам в стране и в мире, кроме того, будут затронуты политические вопросы.