Создателей «Джона Уика» обвинили в плагиате: чем могли вдохновиться авторы франшизы Фото: кадр из фильма.

Создатели нашумевшей франшизы о наемном убийце Джоне Уике получили судебный иск от сценариста Дж. Р. Уикера. Он обвиняет студию Lionsgate, продюсеров и коллегу Дерека Колстада в плагиате, ссылаясь на свою работу «Кровь для Эскобара». Об этом сообщает Mirror.

Уикер находит «поразительно похожими» сцены из фильма 2014 года и своего сценария, особенно момент убийства антагониста в людном месте ночью. Он утверждает, что Колстад получил копию его работы через члена жюри конкурса Майка Голдберга и агента UTA Чарли Ферраро.

Автор требует от создателей франшизы 10 миллионов долларов прибыли. При этом пятая часть «Джона Уика» официально находится в разработке, хотя дата выхода и детали сюжета держатся в секрете.

Главное лицо картины Киану Ривз признался, что ему нравится возвращаться к роли из-за воли и юмора персонажа. Глава Lionsgate Адам Фогельсон отметил, что у режиссера и актера есть идея, которая их очень вдохновляет.

Ранее певец Ваня Дмитриенко ответил на обвинения в плагиате. Блогер Аня Царева опубликовала в соцсетях ролик, в котором сравнила главный хит Вани «Шелк» и песню Lady американского певца Ленни Кравица, но молодой исполнитель лаконично указал, что девушке «послышалось» сходство.