Пашинян не смог запустить голубя в небо на встрече с избирателями. Фото: Russian Foreign Ministry's office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже со второй попытки не смог запустить в небо белого голубя как символа мира на встрече с избирателями.

Забавный инцидент произошел в Гегаркуникской области. Пашиняну передали голубя, которого он дважды подбросил в воздух. Однако обе попытки не увенчались успехом.

Пашинян на встрече с избирателями дважды не смог запустить голубя в небо

Сначала премьер-министру удалось поймать падавшую птицу, на следующий же раз она приземлилась самостоятельно. После инцидента её вернули хозяину.

Сайт KP.RU писал, что сторонники Пашинян и правящей партии «Гражданский договор» напали на представителей оппозиции. Инцидент произошёл в селе Мармарашен, которое находится недалеко от Еревана,

Ранее премьер-министр Армении назвал потенциальных избирателей оппозиции бестолковой толпой.