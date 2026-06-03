Умерла Елена Панджариди, актриса сериала «Склифосовский». Фото: Sputnik/kino-teatr.ru

Умерла Елена Панджариди, актриса сериала «Склифосовский». Женщины не стало на 62-м году жизни. Печальную новость подтвердили РИА Новости в семье артистки, сообщив, что она ушла из жизни 21 мая.

Панджариди родилась в начале июня 1965 года. Она получила блестящее образование, окончив Челябинское музыкальное училище и Пермский институт искусств. Почти четверть века, с 1988 по 2011 год, её творческая жизнь была связана с Пермским академическим театром драмы, а затем она перешла в столичный театр «Большая медведица».

В кино актриса пришла сравнительно поздно — её дебют состоялся в 2010 году, но за оставшееся время она успела сняться более чем в трех десятках фильмов. Зрители запомнили её по проектам «Счастливы вместе» и медицинской драме «Склифосовский». На данный момент в производстве находится ещё одна лента с участием Панджариди, которая станет последней в её фильмографии.

Кроме того, в последние дни культурное сообщество понесло ещё одну потерю. Накануне на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина.