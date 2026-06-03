ИРИ РАН: Землю ждет двойной удар солнечной плазмы в ночь с четверга на пятницу Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь с четверга на пятницу Земля столкнется сразу с двумя мощными выбросами солнечной плазмы. Как сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, оба облака уже направлены прямо на нашу планету.

Первая вспышка класса М9.3 произошла в 04:36 по Москве, вторая (М7.7) — спустя 5.5 часа. Специалисты объяснили, что из-за короткого интервала два облака сольются в одно крупное образование с двумя ядрами. Первый выброс как бы расчистит путь для второго, что позволит ему двигаться быстрее и догнать «собрата».

По текущим моделям, двойной удар ожидается около 22:00 четверга и в 2 часа ночи пятницы. Прогнозируются магнитные бури уровня G3–G4, но увидеть полярные сияния помешают короткие летние ночи. Время удара еще может уточняться.

Ранее стало известно, что недавняя серия мощных вспышек на Солнце создала на графике активности фигуру, напоминающую кардиограмму. Исследователи обратили внимание, что теперь теперь они ожидают каждый удар «сердца».