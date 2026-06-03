Захарова назвала письмо Зеленского Трампу пустышкой с эффектом плацебо. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума назвала письмо Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о нехватке ракет ПВО «пустышкой с эффектом плацебо».

В конце мая Зеленский обратился за помощью к президенту США Трампу. Глава киевского режима направил американскому президенту письмо с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. По его словам, нынешние темпы поставок уже не соответствуют уровню реальной угрозы.

Захарова отметила, что это не связано с рейтингом или реноме и образом, который пытается формировать Зеленский. По ее словам, киевскому режиму нужно подсунуть абсолютную пустышку с эффектом плацебо — «таблетку» или некую историю, — чтобы «просто отсрочить неминуемое».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил опасность письма Зеленского для Трампа. Как писал KP.RU, он назвал действия киевского главаря ловушкой и попыткой подставить хозяина Белого дома.