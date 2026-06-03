Мантуров рассказал о модификации российского самолета МС-21: чем будет отличаться новая версия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет МС-21 с 2028 года получит новый облик и станет конкурентом Airbus A320. Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью изданию «Коммерсант». Позже премьер отметил, что самолет соответствует требованиям российских перевозчиков.

«Что касается МС-21, мы все-таки приняли решение делать также его короткую версию — минус две секции. После 2028 года он уже будет представлен в обновленном облике. Самолет будет прямым конкурентом А320», — резюмировал политик.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что программа летных испытаний самолета МС-21 выполнена на 30%. При этом глава Ростеха Сергей Чемезов намекнул, что серийное производство авиалайнера запланировано не раньше 2027 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в России разрабатывают прототип сверхзвукового пассажирского самолета. Причем отмечается, что работа вышла за грани просто чертежей, сейчас происходит «заточка концепции» на практике.