Захарова: западные политики лгут о переговорах, как сладкоголосые сирены. Фото: МИД РФ

Западные политики лгут о переговорах, как сладкоголосые сирены. За их речами не стоит никакого реального желания вести диалог. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ.

По словам дипломата, риторика зарубежных чиновников носит исключительно манипулятивный характер и направлена на создание ложного впечатления о миролюбивых намерениях Запада.

«Вся эта манипулятивность с заявлениями относительно переговоров - это обман. И мы все это хорошо понимаем. <...> это вот действительно те самые сирены, у которых были перья из металла, и смертоносными своими сладкоголосыми речами, они к себе заманивали путников, а потом их просто убивали. Мы знаем цену словам», - сказала она.

Ранее газета The American Conservative писала, что что Соединенные Штаты должны возобновить переговоры с Россией по разрешению украинского кризиса. Иначе события в Незалежной рискуют перейти на очень опасный уровень.