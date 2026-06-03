Захарова обвинила в цинизме ВВС, которые посетили ПМЭФ, но не Старобельск. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала позицию BBC на сессии ПМЭФ «Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности».

Журналист телекорпорации Великобритании приехал на Петербургский экономический форум, но при этом отказался посетить место трагедии в Старобельске Луганской народной республики, где 22 мая ВСУ атаковали педагогический колледж.

«Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как „хоть плюй в глаза — все божья роса“», - заявила Захарова, комментируя ситуацию. Дипломат назвала поведение журналиста «абсолютным цинизмом» и добавила, что разговоры с ним нужно начинать со слова «Старобельск».

МИД России приглашал аккредитованных в стране иностранных корреспондентов к месту трагедии для фиксации последствий киевского удара по колледжу. В ведомстве подчеркивали, что территория учебного заведения полностью открыта для журналистов и им готовы помочь с логистикой.

Однако телекорпорация BBC официально отказалась, а CNN сослалась на отпуск сотрудников, при этом западная пресса продолжает активно распространять русофобскую риторику.