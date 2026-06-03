Минздрав: девять пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР остаются на лечении

Фото: Штаб обороны ДНР

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» выросло до девяти человек. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Также отмечается, что все они находятся в больнице. Кроме того, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

«По уточненным данным, в больницах на лечении находятся девять пострадавших при атаке на автобус в ДНР, в их числе один ребенок. Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. Еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно», — рассказал журналистам министр здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее KP.RU сообщал, что рано утром 3 июня ВСУ атаковали автобус в Енакиево (ДНР) с помощью дрона-камикадзе. В момент атаки автобус проезжал мимо парковки. Камеры зафиксировали момент удара, после которого огонь мгновенно охватил транспортное средство, лишив пассажиров возможности дышать. Погибли восемь человек.