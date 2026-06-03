Рябков: Россия надеется, что Армения сделает правильный выбор между ЕС и ЕАЭС Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с Арменией, которая мечется между Евросоюзом и ЕАЭС. По словам дипломата, Москва в этой ситуации не вмешивается в дела Армении, но надеется, что Ереван сможет самостоятельно сделать правильный выбор.

«Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных, глубоких братских отношений с Россией, от чего всегда, уверен, будет выигрывать армянский народ», - сказал Рябков.

Дипломат высказался на эту тему на полях Петербургского международного экономического форума 2026 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия и другие лидеры ЕАЭС опубликовали совместное заявление, в котором призвали Армению наконец определиться и выбрать - остается она в объединении, или уходит в Евросоюз. Быть и там, и тут, нельзя.