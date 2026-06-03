В МИД России рассказали о главной задаче в работе с США

В МИДе рассказали о главной задаче в работе с США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В российском МИД рассказали о главной задаче в отношениях с США. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что важно вернуть нормальные отношения с Вашингтоном, чтобы повернуть это вспять было сложно.

«Наша задача на нынешнем отрезке — использовать время до следующих президентских выборов (в США - прим. ред.), чтобы придать поступательному ходу наших отношений с США, их стабилизации, возвращения к нормальности такой характер, чтобы все это было бы крайне сложно повернуть вспять», — резюмировал российский дипломат в разговоре с прессой.

Ранее KP.RU сообщил, что между Москвой и Вашингтоном наметилось потепление в отношениях. Отмечается, что диалог ведется на разные темы. Если раньше переговоры строились только на украинской теме, то сейчас все по-другому. Страны общаются на разных уровнях, обмениваются подарками, а также рассуждают о дальнейшем сотрудничестве.