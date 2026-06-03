NYT: Трамп все еще не решил, заключать ли мирный договор с Ираном

Трамп не исключает более жесткого варианта окончания войны на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп еще не определился, пойдет ли Вашингтон на заключение мирного договора с Тегераном или выберет иной путь урегулирования. Об этом американский президент рассказал в интервью New York Post.

«Теперь мне нужно принять решение, подписываем ли мы соглашение или действуем другим путем», - сказал Трамп.

По его словам, выбор стоит между дипломатическим урегулированием и альтернативными мерами воздействия на Иран. При этом Трамп уточнил, что второй вариант он сам расценивает как очень неприятный. Однако полностью его не исключает.

Ранее Трамп дал комментарий по поводу продолжающихся переговоров США и Ирана. Он подчеркнул, что диалог между странами проходит непрерывно, но исход все непонятен. Также политик отреагировал на сообщения некоторых зарубежных СМИ, которые утверждали, что переговоры неожиданно остановились. Трамп твердо заверил, что это гнусная ложь.