Министр обороны Белоруссии оценил вероятность развязывания конфликта против Союзного государства

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии оценивается как высокая. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ.

Во время заседания Хренин напомнил о высоких темпах милитаризации Европы, а также переброске войск на восточную границу НАТО. Кроме того, он отметил поддержание военного присутствия в Польше и странах Прибалтики.

"Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении РФ и Белоруссии, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный предельно высока", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что страны-участницы организации изучают передовой опыт СВО. Он отметил, что тактика ведения военных конфликтов меняется, появляются совершенно новые силы и средства.