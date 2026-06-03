Не испытывайте решимость защищаться: в МИД описали возможные последствия агрессии против России

Рябков: посягательства на земли РФ могут привести к применению ядерного оружия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров при наихудших сценариях могут привести к использованию ядерного оружия. Об этом он сообщил журналистам на ПМЭФ.

Сергей Рябков пояснил, что все гипотетические крайние ситуации, при которых возможно применение ядерного оружия, подробно описаны в военной доктрине РФ и основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Российский дипломат также призвал государства не делать попытки испытать на себе решимость Российской Федерации защищаться всеми способами.

Ранее Рябков сказал, что Россия надеется на правильный выбор Армении между ЕС и ЕАЭС. При этом дипломат подчеркнул, что РФ не вмешивается в дела этой страны.