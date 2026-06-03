Встреча Путина и Хасана состоялась 3 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский глава Владимир Путин принял в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президента Танзании Самию Сулуху Хасан.

Церемония встречи прошла в центре зала, где были установлены флаги обеих стран. После рукопожатия лидеров Президентский оркестр исполнил государственные гимны. Сначала сыграли танзанийский, затем российский, как того требует дипломатический протокол.

Путин встретил президента Танзании в Большом Кремлёвском дворце

Вдоль стен одного из наиболее торжественных залов Кремля выстроились члены делегаций двух государств. Российско-танзанийские контакты пройдут на различных уровнях под патронажем лидеров обеих стран.

Ранее KP.RU сообщал, что в пятницу, 5 июня, Владимир Путин планирует выступить с большой речью на ПМЭФ. В ходе выступления глава государства обсудит вопросы в сфере экономики и политики.