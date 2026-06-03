Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Российский глава Владимир Путин принял в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президента Танзании Самию Сулуху Хасан.
Церемония встречи прошла в центре зала, где были установлены флаги обеих стран. После рукопожатия лидеров Президентский оркестр исполнил государственные гимны. Сначала сыграли танзанийский, затем российский, как того требует дипломатический протокол.
Вдоль стен одного из наиболее торжественных залов Кремля выстроились члены делегаций двух государств. Российско-танзанийские контакты пройдут на различных уровнях под патронажем лидеров обеих стран.
Ранее KP.RU сообщал, что в пятницу, 5 июня, Владимир Путин планирует выступить с большой речью на ПМЭФ. В ходе выступления глава государства обсудит вопросы в сфере экономики и политики.