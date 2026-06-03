Минфин РФ сохраняет позицию по поэтапному вводу НДС на импорт в маркетплейсах Фото: Shutterstock.

Минфин РФ сохраняет свою позицию по поэтапному введению НДС на импортные товары с маркетплейсов. С 2027 года ставка составит 7%, в 2028 году - 14%, в 2029 году - 22%. Окончательное решение примет правительство. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на ПМЭФ.

«Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется», — сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Минпромторг также выступил с инициативой обеспечить равные условия для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. В частности, предлагается с 1 января 2027 года установить ставку НДС в размере 22% для иностранных товаров.

Ранее KP.RU сообщил, какие новые правила пользования маркетплейсами вступили в силу в 2026 году, и что нужно знать, чтобы не потерять деньги на покупках и свой аккаунт.