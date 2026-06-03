В России планируют отложить введение техсбора на электронику: в Минпромторге назвали дату Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый технологический сбор на электронику в России перенесен с 1 сентября на 1 декабря. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

"В текущей редакции с сентября. Но сейчас уже решение обсуждено, этот срок будет сдвинут на 1 декабря. Сделали это по просьбе отрасли в первую очередь", — раскрыл Шпак планы властей касательно введения техсбора на электронику.

Напомним, Минпромторг установил следующие сборы: за ноутбук — 500 рублей, за смартфон — 250 рублей, за телефон с беспроводной трубкой — 100 рублей, за другие телефонные аппараты — 25 рублей.

Ранее KP.RU рассказал, что в России планируется ввести техсбор на электронные изделия. Планируется взимать его с продавцов. Однако основные затраты лягут на покупателей. Ведь цены на эти товары могут вырасти из-за техсбора. Минпромторг уже подготовил основные графики платежей и тарифы.