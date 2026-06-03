Костин: на ПМЭФ планируются встречи на высоком уровне с Бахрейном, ОАЭ и другими Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках ПМЭФ запланированы встречи на высоком уровне с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и руководством АТЭС. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Есть Саудовская Аравия, есть Бахрейн, есть Эмираты. Вот три страны, с которыми мы будем контактировать на высоком, ну по крайней мере министерском уровне или на уровне крупного бизнеса», — рассказал глава ВТБ в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее KP.RU рассказал, что впервые за долгое время делегация из США будет присутствовать на ПМЭФ. Отмечается, что не исключено заключение новых договоров с присутствующими на форуме иностранными государствами. Один из членов делегации из США уже находится в России, он положительно отзывается о стране и людях.