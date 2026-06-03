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НовостиПолитика3 июня 2026 13:51

Понравившийся Путину лимонад стал настоящим хитом ПМЭФ

Лимонад из Челябинской области привлек внимание Путина и стал хитом ПМЭФ-2026
Людмила МИТРОХИНА
Понравившийся Путину лимонад стал настоящим хитом ПМЭФ. Фото: правительство Челябинской области

Понравившийся Путину лимонад стал настоящим хитом ПМЭФ. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил делегацию региона на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Об этом рассказал сам глава региона в своем канале в «Макс».

Текслер перечислил интересные идеи и арт-объекты, с которыми приехала на ПМЭФ Челябинская область. А также отметил южноуральские напитки, которые тоже представлены на ПМЭФ. Один лимонад раньше заинтересовал президента России Владимира Путина.

«На стенде также представлены южноуральские производители напитков: натуральных лимонадов, кофе и чая, которые подаются гостям в стилизованных чашках с образами достопримечательностей региона», — резюмировал губернатор Челябинской области.

Он подчеркнул, что лимонад из Аши Челябинской области стал настоящим хитом ПМЭФ.

Нужно отметить, что с этим лимонадом лидер государства познакомился еще на выставке «Знай наших». Путину понравился вкус, и он попросил баночку этого напитка.