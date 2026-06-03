Беглов рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Санкт-Петербург

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Состояние четырех человек, которые пострадали при атаке украинских беспилотников на Санкт-Петербург, оценивается как стабильное. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем канале в МАХ.
"Состояние четырëх пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь", - написал Беглов.
Губернатор уточнил, что техногенные последствия утренней атаки беспилотников на инфраструктуру города на данный момент ликвидированы. В свою очередь оперативный штаб региона координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.
Как ранее писал сайт KP.RU, украинские беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.