БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие

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Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В результате атак пострадали несколько человек, сообщили утром 3 июня в пресс-службе правительства города.
Также несколько объектов получили повреждения. В настоящее время идет ликвидация последствий. Погибших нет.
После инцидента в Санкт-Петербурге начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.
3 июня в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов более чем на два часа задерживаются 29 рейсов. Ещё девять воздушных судов, следующих в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы.
В среду губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что российские силы ПВО прошлой ночью уничтожили три беспилотника над регионом.