БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшие Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В результате атак пострадали несколько человек, сообщили утром 3 июня в пресс-службе правительства города.

Также несколько объектов получили повреждения. В настоящее время идет ликвидация последствий. Погибших нет.

После инцидента в Санкт-Петербурге начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.

3 июня в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов более чем на два часа задерживаются 29 рейсов. Ещё девять воздушных судов, следующих в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В среду губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что российские силы ПВО прошлой ночью уничтожили три беспилотника над регионом.