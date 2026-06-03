Врачи назвали опасности, которые таит летящий тополиный пух

Влажный пух после дождя особенно опасен. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тополиный пух может доставлять массу неприятностей летом, но сам по себе не является аллергеном, рассказала аллерголог-иммунолог НМИЦ Минздрава России Юлия Шубина. Он действует как «транспортер» пыльцы, пыли и спор грибов, раздражая слизистые и вызывая знакомые симптомы «летней аллергии». Об этом пишет mk.ru.

«Он не вызывает иммунную реакцию. Однако при этом он работает как природная «липучка»: собирает и концентрирует на своей поверхности пыльцу зацветающих луговых и злаковых трав, остаточную пыльцу отцветающих деревьев, городскую пыль», – пояснила Шубина.

Доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко уточнил, что влажный пух после дождя особенно опасен. Споры грибов быстро размножаются, а при воспламенении ворсинок возможны ожоги дыхательных путей.

Для защиты специалисты советуют проветривать квартиры после дождя, закрывать окна сетками, носить очки и маски на улице, избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, а после возвращения домой тщательно смывать пыльцу с глаз, носа, волос и одежды.

Ранее автоэксперт Николай Мысин рассказал о правилах ухода за автомобилем в летний период и отметил, что тополиный пух – одна из главных опасностей для машины.