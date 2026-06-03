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НовостиВ мире3 июня 2026 14:27

В ФРГ выступили с предупреждением к политикам относительно возможной поездки в Россию: что сказали

МИД ФРГ не рекомендовал политикам АдГ посещать Россию
Людмила МИТРОХИНА
В ФРГ выступили с предупреждением к политикам относительно возможной поездки в Россию: что сказали

В ФРГ выступили с предупреждением к политикам относительно возможной поездки в Россию: что сказали

Фото: REUTERS.

ЕС и власти Германии минимизируют контакты с Россией. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе.

В германском дипведомстве выступили с предупреждением к политикам партии «Альтернатива для Германии». Там заявили, что правительство не поддержит выезды парламентариев в Россию для участия в ПМЭФ.

«Есть ряд лиц, которые туда отправились из Германии. Поэтому МИД прямо рекомендовал АдГ отказаться от визитов и информировал, что правительство не будет поддерживать эти поездки», — резюмировал Гизе в разговоре с журналистами.

Ранее KP.RU рассказал, что на ПМЭФ будут присутствовать представители из многих государств, в том числе и из США. Причем Вашингтон прислал своих представителей впервые за несколько лет. Глава делегации США Родни Кук заявил, что рад находится в России.