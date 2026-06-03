Рябков: РФ не обсуждает даты новых консультаций с США по «раздражителям» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация в данный момент не обсуждает даты нового раунда консультаций с Соединенными Штатами Америки по так называемым «раздражителям». Важно определить повестку дня. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат отметил, что на данном этапе еще рано обсуждать сроки новых раундов. Вместе с тем, подчеркнул Сергей Рябков, консультации России с Соединенными Штатами Америки состоятся в любом случае.

"Мы сейчас даты не обсуждаем. Мы смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня", - сказал Рябков журналистам на ПМЭФ. Замглавы МИД России сообщил, что в настоящий момент ряд важных вопрос "подвисает", а по мелким темам специальные консультации не нужны.

Также на ПМЭФ Рябков заявил, что РФ видит вклад западных спонсоров киевского режима в атаки ВСУ на Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает эти действия.