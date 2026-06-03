Песков: Кремль позитивно оценил визит экс‑канцлера ФРГ Шредера в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер посетил Россию, в Кремле отнеслись к этому событию с одобрением. Об этом представителям СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались на встрече с Дмитрием Песковым, как в Кремле оценивают приезд экс-канцлера ФРГ в столицу РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что позитивно.

«Мы всегда рады видеть гостей», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее немецкий телеканал NTV сообщил о прибытии бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву. Корреспондент Райнер Мунц заметил политика в отеле Kempinski . По данным журналиста, визит, вероятнее всего, связан с Петербургским международным экономическим форумом, который стартовал 3 июня.

Президент России Владимир Путин, комментируя кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве потенциального посредника для переговоров между Россией и ЕС, заявил, что в Европе на это предложение была и положительная реакция. Глава государства уточнил, что Россия никого не назначает со стороны Евросоюза, а имя Шредера приводилось лишь как пример.