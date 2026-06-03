Совфед РФ одобрил закон об аресте имущества сбежавших за рубеж релокантов Фото: Shutterstock.

На заседании Совета Федерации одобрен законопроект, позволяющий арестовывать имущество россиян за границей за нарушения административного законодательства, угрожающие интересам России. Проще говоря - после принятия закона имущество релокантов, которые нарушили закон, смогут изымать.

Среди правонарушений - дискредитация Вооруженных сил, призывы к санкциям, демонстрация нацистской символики, экстремизм и неуплата штрафов. Арест, согласно одобренному документу, возможен без ограничения стоимости имущества.

Если нарушителя невозможно уведомить о суде, назначается защитник, расходы на которого возмещаются из бюджета. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее на сайте KP.RU детально обсуждался новый закон об аресте имущества релокантов, его нюансы и юридические особенности. В частности, говорили о шансах нарушителей спасти свое имущество на родине, а также о мотивах, которые толкают уехавших на преступления против своей страны.