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НовостиОбщество3 июня 2026 14:42

Совфед РФ одобрил закон об аресте имущества сбежавших за рубеж релокантов

В России могут начать арестовывать имущество дискредитирующих страну
Сергей КУДРИН
Совфед РФ одобрил закон об аресте имущества сбежавших за рубеж релокантов

Совфед РФ одобрил закон об аресте имущества сбежавших за рубеж релокантов

Фото: Shutterstock.

На заседании Совета Федерации одобрен законопроект, позволяющий арестовывать имущество россиян за границей за нарушения административного законодательства, угрожающие интересам России. Проще говоря - после принятия закона имущество релокантов, которые нарушили закон, смогут изымать.

Среди правонарушений - дискредитация Вооруженных сил, призывы к санкциям, демонстрация нацистской символики, экстремизм и неуплата штрафов. Арест, согласно одобренному документу, возможен без ограничения стоимости имущества.

Если нарушителя невозможно уведомить о суде, назначается защитник, расходы на которого возмещаются из бюджета. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее на сайте KP.RU детально обсуждался новый закон об аресте имущества релокантов, его нюансы и юридические особенности. В частности, говорили о шансах нарушителей спасти свое имущество на родине, а также о мотивах, которые толкают уехавших на преступления против своей страны.