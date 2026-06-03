В ООН рассказали о значимости участия России в жизни альянса: «Она - необходимый компонент» Фото: REUTERS.

Ребекка Гринспан, генсек UNCTAD, заявила, что Россия необходима в ООН и её потенциал важен для решения ключевых вопросов. Об этом она рассказала в кулуарах ПМЭФ.

«Ответ совершенно очевиден. Россия является необходимым компонентом ООН. И Россия очень активно принимает участие в деятельности ООН», — резюмировала представительница ООН. Она подчеркнула, что в альянсе стараются использовать весь потенциал, чтобы прийти к консенсусу с Москвой по разным вопросам.

Ранее KP.RU сообщил, что Россию не всегда удовлетворяют решения ООН. В частности, речь идет об Украине. Альянс долгое время не осуждал действия ВСУ в Старобельске. Только после того, как Россия обратила внимание и призвала мировое сообщество к ответу, в ООН наконец-то прокомментировали инцидент.