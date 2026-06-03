На ПМЭФ обсудили, как противостоять распространению фейков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла совместная сессия ДИП МИД России и Global Fact Checking Network (GFCN) «Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности». Эксперты из разных стран обсудили рост влияния фейков и манипулятивных интерпретаций на глобальную безопасность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что информационные технологии в современных конфликтах наносят ущерб мирному населению, размывая границы между правдой и пропагандой.

Президент GFCN Владимир Табак отметил, что пандемия коронавируса ускорила переход от традиционных СМИ к соцсетям, и сообщил о планах разработать международный протокол для координации правительств и экспертных групп.

Амр Яхиа, редактор раздела дипломатии и международных отношений, эксперт по вопросам Лиги арабских государств в Al Ahram Publishing House (Египет), заметил, что противостоять фейковой угрозе в одиночку не способно ни одно государство, нужны сотрудничество властей, журналистов и общества, а также массовое повышение цифровой грамотности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в выступлении Владимира Путина на ПМЭФ основная часть будет посвящена экономическим проблемам, как российским, так и международным.