Родни Кук заявил, что приехал в Россию по личному разрешению Трампа Фото: REUTERS.

Родни Мимс Кук-младший, председатель американской комиссии по изящным искусствам и президент Национального фонда памятников США, посетил Россию для участия в Петербургском экономическом форуме. Он подчеркнул, что получил официальное разрешение на поездку не только от Госдепартамента, но и лично от президента США Дональда Трампа.

Он сообщил, что получил приглашение на форум в Санкт-Петербурге и уведомил о нем руководство Штатов.

«Наш президент и Госдепартамент США разрешили мне приехать», — рассказал Кук журналистам во время визита в Культурный центр Францисканского монастыря св. Антония Чудотворца. Госдепартамент при этом заметил, что сейчас хорошее время для визита Кука в Россию.

Во время посещения центра Кук отметил, что ощущал сильную культурную связь и отметил, что религиозные ценности сегодня помогают объединять людей, а это особенно важно в современном мире.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в рамках ПМЭФ анонсировал встречи на высоком уровне (министерском или с участием крупного бизнеса) с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, а также с руководством АТЭС.