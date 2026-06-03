Кортизол против школьника: врач рассказал, как защитить здоровье на ЕГЭ

Диагностика здоровья и режим дня важны перед экзаменами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, как подготовка к ЕГЭ может пройти без стресса и осложнений для здоровья. По его словам, соблюдение здорового образа жизни и своевременная диагностика помогут школьникам лучше справляться с экзаменами. Об этом пишет «Ридус».

«Чтобы избежать негативных инцидентов на экзамене, нужно стать более внимательным к иммунитету. Необходимо следить за режимом дня, избегать нахождения в непроветриваемом помещении и в целом соблюдать рекомендации по поддержанию здорового образа жизни», – заявил Лишин.

Если есть жалобы на здоровье, важно вовремя обращаться к врачам. По словам Лишина, подростки особенно чувствительны к стрессу и переутомлению, поскольку их нервная система еще продолжает формироваться.

Врач пояснил, что любой стресс оказывает влияние на иммунитет, что может приводить к обострению заболеваний, включая аллергические реакции. При стрессовой нагрузке вырабатывается гормон кортизол, который влияет не только на настроение, но и на воспалительные процессы в организме.

Ранее KP.RU провел опрос и выяснил, что 53% россиян считают ЕГЭ благом для системы образования РФ.