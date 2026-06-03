Россияне рассказали, что думают о ЕГЭ

53% опрошенных россиян считают ЕГЭ благом для системы образования РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С июня у школьников стартовали выпускные экзамены. Ученики уже сдали ЕГЭ по истории, литературе и химии, впереди обязательные предметы: русский язык и математика. И хотя дискуссии о формате выпускного экзамена не утихают, большинство россиян все же считают, что ЕГЭ – это хороший вариант для школьников Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, целых 53% опрошенных заявили, что считают ЕГЭ благом для российской системы образования. Респонденты уверены, что подобный формат дает детям больше возможностей: ребята могут подавать документы сразу в несколько вузов, готовиться к тестам по проверенным шаблонам и, в целом, закончить школу с отличными знаниями по выбранным предметам.

«ЕГЭ - это единственный шанс умным детям из провинции поступить в приличный вуз», - делится мнением участница опроса.

«Согласен. ЕГЭ - это хорошо. Это возможность талантливым выпускникам поступить в лучшие вузы страны», - кивает другой.

«Мне кажется, система хорошая и удобная. Племянник в том году сдавал профильную математику, я посмотрел задания - реально сложность высокая и знания нужны», - делится третий.

А вот 45% опрошенных россиян считают, что ЕГЭ – это плохо. Среди недостатков экзамена одни отмечают, что тестирование – слишком примитивная форма, другие жалуются, что такой экзамен вызывает у детей слишком большой стресс.

«Как можно сказать хорошо, если у детей от такого экзамена стресс зашкаливает, вот только вышла новость, что у девочки после ЕГЭ инсульт случился», - возмущается участник опроса.

«На ЕГЭ обыски, слишком жесткие условия, у детей психика рушится», - хмурится другой.

«Считаю ЕГЭ упадком образования. Я на выпускных экзаменах сдавал обязательные пять предметов и два на выбор. И это не ваши нынешние «поставь галочку». Там по 80-100 билетов с объемом информации на 3-4 листа каждый», - вспоминает респондент.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое», некоторые признались, что затрудняются ответить на вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,1 тысячи человек.

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