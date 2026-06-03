Суд лишил Андрея Разина прав на последний товарный знак группы «Ласковый май» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента о ликвидации товарного знака «Ласковый май», принадлежащего Андрею Разину. Это уже второй раз за год, когда СИП соглашается с аннулированием знака, зарегистрированного Разиным через связанных с ним лиц. Об этом проинформировала ТАСС адвокат вдовы Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.

«Соответствующие судебные решения для нашего оппонента Разина означают прекращение правовой охраны бренда Ласковый май, на чем и настаивала Светлана Шатунова, ставшая после смерти мужа полноправным владельцем прав на музыкальные произведения, в свою очередь полученных Юрием Шатуновым от создателя музыкального коллектива и автора песен Сергея Кузнецова», - рассказала собеседница агентства.

Роспатент и суд поддержали вдову Шатунова в споре о регистрации товарного знака «Ласковый май». Обозначение не может быть зарегистрировано без согласия правообладателя, так как оно тождественно названию произведения. Слова «Ласковый май» - цитата из песни «Лето» Кузнецова, права на которую Шатунов получил в 2019 году.

Ранее KP.RU сообщил, что 19 мая Разина также лишили права на авторство песен группы «Ласковый май».