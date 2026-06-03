Россиянам рассказали, как отсрочить болезнь Альцгеймера на пять лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обычные ручка и тетрадь могут отсрочить болезнь Альцгеймера на целых пять лет. Как сообщил RuNews24.ru координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев, исследования подтверждают: письмо от руки создает «когнитивный резерв» — запас прочности для мозга.

Политик пояснил, что регулярное заполнение дневника снижает риск развития слабоумия на 9–11%. Он добавил, что письмо задействует зоны мозга, отвечающие за память и речь, а систематические записи помогают отсрочить недуг в среднем на 5 лет.

Крастелев отметил и пользу для эмоционального фона: фиксация мыслей снижает уровень гормона стресса. Эксперт подчеркнул, что ведение дневника — это не просто хобби, а доказанный способ сохранить ясность ума и снизить риск смертности.

Ранее стало известно, что куриные яйца способны помочь в профилактике болезни Альцгеймера. Крупное исследование показало, что регулярное потребление яиц связано со значительно меньшим риском болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет.