«У него, вероятно, будет неприятный разговор с европейскими спонсорами»: Шойгу объяснил, почему Пашинян не хочет проводить референдум

Шойгу: Пашинян показывает нежелание проводить референдум о членстве Армении в ЕАЭС Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует нежелание проводить референдум по членству республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Так он прокомментировал слова Пашиняна о том, что референдум по членству Армении в ЕАЭС не будет проводиться, пока Ереван не подал заявку на вступление в ЕС.

«За этим заявлением стоит очевидное нежелание этот референдум проводить. Вполне может оказаться так, что население выскажется против», - отметил Шойгу.

По словам политика, Пашиняну придется иметь неприятный разговор со спонсорами из Европы, если жители Армении не поддержат выход страны из ЕАЭС. При этом, как считает секретарь Совбеза РФ, власти Еревана понимают, что республике придется тяжело без экономического союза и России. Шойгу также предупредил Ереван, что Москва не будет финансировать выход республики из кризиса в случае евроинтеграции.