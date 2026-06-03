Шойгу: РФ не будет финансировать выход Армении из кризиса после евроинтеграции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу предупредил Ереван, что Москва не будет финансировать выход республики из кризиса в случае евроинтеграции. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"Хочу сказать прямо – ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса, который за этим последует, мы финансировать не будем", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что интеграция с Евросоюзом, даже если ее называют диверсификацией, на самом деле означает разрыв с ЕАЭС и Россией, и подобные шаги приведут экономику Армении к глубокому кризису.

По словам секретаря Совбеза РФ, власти Армении осознают, что без участия в ЕАЭС и поддержки России Армении будет, «мягко говоря, тяжело».

Ранее Сергей Шойгу заявил о нежелании премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводить референдум по членству республики в ЕАЭС. .