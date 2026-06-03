Родителям объяснили, стоит ли прибегать к серебрению зубов у детей

Специалист отметила, что после процедуры зубы темнеют. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие родители сомневаются, стоит ли использовать серебрение зубов у детей. По словам врача-стоматолога Юлии Сысоевой, процедура может лишь временно замедлить развитие кариеса, но не решает саму проблему. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Серебрение – это нанесение на пораженный зуб раствора с соединениями серебра. Метод использовался, чтобы временно замедлить развитие поверхностного кариеса, особенно если ребенок еще не готов к полноценному лечению», – объяснила Сысоева.

Специалист отметила, что после процедуры зубы темнеют, что может вызывать психологический дискомфорт у детей и родителей. Кроме того, создается ложное ощущение, что проблема решена, из-за чего визит к врачу часто откладывается.

По словам врача, современная стоматология предлагает более эффективные и щадящие методы – реминерализацию, фторирование, герметизацию фиссур и малоинвазивное лечение. В сложных случаях применяются адаптационные протоколы и лечение во сне, которые позволяют сохранить здоровье зубов без маскировки проблемы.

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