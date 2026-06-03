Россиянам рассказали, чем может обернуться мощная вспышка на Солнце Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Новая мощная вспышка на Солнце, по своим показателям почти достигшая высшего класса Х, способна вызвать магнитные бури. Это явление окажет влияние на самочувствие метеочувствительных людей, предупредил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Абзацем».

Как пояснил эксперт, подобная мощность возникает на светиле крайне редко. Особенно удивляет то, что сейчас Солнце переходит в более спокойную фазу, когда активность должна идти на спад. Ученым только предстоит разобраться в таком необычном поведении звезды.

Если выброшенный во время вспышки сгусток плазмы все же долетит до Земли, это вызовет геомагнитные возмущения. По словам Натана Эйсмонта, когда плазма попадает в магнитное поле планеты, начинается так называемая магнитная буря.

Этот процесс приводит к целому ряду неприятных последствий. Среди них — сбои в радиосвязи, нарушение работы навигационных спутников и проблемы с мощными линиями электропередачи. Кроме того, буря сказывается на здоровье: метеозависимые люди часто жалуются на слабость и сильные головные боли.

Эйсмонт добавил, что подобные всплески солнечной активности повышают плотность атмосферы. Это может негативно повлиять на орбитальные спутники и даже привести к их сгоранию.

Стоит отметить, что недавняя серия мощных вспышек создала на графике активности необычную фигуру, напоминающую кардиограмму. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН с юмором заметили, что светило в прямом смысле слова рисует «сердцебиение».