Рютте: вопрос о членстве Украины в НАТО не имеет единогласной поддержки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос о членстве Украины в НАТО пока не может быть решен, поскольку не все страны Североатлантического альянса готовы его поддержать. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте в Брюсселе.

По словам политика, в настоящий момент отсутствует единогласная позиция государств участников по данному вопросу. Украина не способна в подобных условиях вступить в НАТО.

Также Марк Рютте, находясь с визитом в Киеве, заявил о выделении странами альянса почти 6 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Он подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться.

Мечты Киева о членстве в ЕС тоже не способны сбыться в нынешней ситуации. Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью KP.RU сказал, что полноправным участником Евросоюза Незалежная никогда не станет. Европейцы не позволят ей участвовать в принятии решений и пользоваться преимуществами единого экономического пространства.