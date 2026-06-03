Юрист предупредила о серьезных последствиях поджога тополиного пуха: шалость грозит тюрьмой

Поджог пуха попадает под статью о нарушении требований пожарной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, какое наказание может грозить за поджог тополиного пуха. «Безобидная забава» может обернуться серьезными последствиями, заявила юрист, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Отдельной нормы, которая карала бы именно за поджог пуха, в законодательстве нет. Само действие квалифицируется как разведение открытого огня в неположенном месте, а потому подпадает под статью 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности», – пояснила Чирикова.

По словам эксперта, поджог пуха может повлечь штраф от 40 до 50 тысяч рублей, должностному лицу – от 80 до 100 тысяч, а юридическому лицу – от 700 до 800 тысяч. Если ущерб значительный, дело уже переходит за рамки административной ответственности.

Чирикова уточнила, что если огонь приведет к ущербу имуществу или вреду здоровью людей, наказание становится значительно строже – вплоть до уголовной ответственности и лишения свободы на срок до года. Отдельно учитывается возраст нарушителя. С 16 лет человек отвечает сам, а за детей младшего возраста ответственность несут родители.

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